Olimpiadi Parigi 2024, inaspettato ricovero in ospedale per Gianmarco Tamberi...

Brutte notizie per Gianmarco Tamberi: ricoverato in ospedale per un probabile calcolo renale

Brutte notizie per tutti gli italiani, ma soprattutto per i fan del campione olimpico del salto in alto Gianmarco Tamberi: il ragazzo, in queste ore, ha condiviso un post dal letto d’ospedale dichiarando di aver avuto un probabile calcolo renale, che ha posticipato il volo per le Olimpiadi di Parigi.

Il post di Gianmarco Tamberi

La gara di Gianmarco Tamberi a Parigi è tra appena due giorni, ma un ricovero improvviso con febbre sta mettendo a serio rischio la sua competizione.

“Sarei dovuto partire oggi per Parigi, e invece sono stato consigliato di posticipare il volo a domani, nella speranza che, con un po’ di riposo, questo incubo finisca”.

Disperato per quanto accaduto, il campione afferma:

“Non mi resta che aspettare e pregare… Non mi merito tutto questo, ho fatto di tutto per questa Olimpiade, di tutto. Non me lo merito davvero”.

La partecipazione alle Olimpiadi di Parigi

Tamberi, nonostante tutto, si dice pronto per la gara di mercoledì:

“Non so come ci arriverò, ma io in pedana ci sarò e darò l’anima fino all’ultimo salto, qualsiasi sia la mia condizione”.

La sfortuna di Gianmarco Tamberi alle Olimpiadi di Parigi 2024

Prima la fede persa nella Senna nel giorno di apertura dei giochi poi, il ricovero improvviso in ospedale con 38.8° C di febbre e un probabile calcolo renale. Sembra proprio che queste Olimpiadi siano iniziate molto sfortunate per l’atleta. Tuttavia, speriamo che il capitano della Nazionale di atletica leggera possa recuperare nelle prossime ore per portare alta la bandiera dell’Italia.