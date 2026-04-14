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Giornata emofilia, l’appello di FedEmo a Roma: manca personale specializzato

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L'assistenza alle persone con emofilia in Italia vive oggi un paradosso: la ricerca corre veloce con terapie innovative, ma il sistema sanitario rischia di restare indietro per mancanza di personale formato. Con oltre 9mila pazienti con emofilia nel nostro Paese, è urgente affrontare il nodo del ri...

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L’assistenza alle persone con emofilia in Italia vive oggi un paradosso: la ricerca corre veloce con terapie innovative, ma il sistema sanitario rischia di restare indietro per mancanza di personale formato. Con oltre 9mila pazienti con emofilia nel nostro Paese, è urgente affrontare il nodo del ricambio generazionale e della formazione specialistica.

Se ne è parlato a Roma durante l’incontro organizzato da FedEmo (Federazione delle associazioni emofilici) organizzato in occasione della XXII Giornata mondiale dell’Emofilia.

https://www.youtube.com/watch?v=AMbfepFrQPg