Giornata psoriasi, Consulcesi in supporto di operatori e pazienti

Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) - La psoriasi non è solo una malattia della pelle, ma una condizione complessa che influisce profondamente su ogni aspetto della vita di chi ne soffre. In occasione della Giornata mondiale della psoriasi, Consulcesi Club lancia un nuovo corso Ecm per sensibili...

Roma, 29 ott. (Adnkronos Salute) – La psoriasi non è solo una malattia della pelle, ma una condizione complessa che influisce profondamente su ogni aspetto della vita di chi ne soffre. In occasione della Giornata mondiale della psoriasi, Consulcesi Club lancia un nuovo corso Ecm per sensibilizzare e formare i professionisti sanitari sulle sfide che i pazienti psoriasici affrontano quotidianamente, offrendo loro strumenti pratici per migliorare il trattamento e la gestione della patologia.

La psoriasi – ricorda una nota – è una malattia cutanea cronica, infiammatoria e immuno-mediata, caratterizzata da placche rosse ricoperte di squame bianche che si manifestano principalmente su gomiti, ginocchia e cuoio capelluto. Con una prevalenza stimata intorno al 3% della popolazione, è una delle malattie infiammatorie della pelle più diffuse e può colpire non solo la cute, ma anche le unghie, le articolazioni e il sistema immunitario. Le sue cause comprendono fattori genetici e ambientali, e diversi elementi esterni, come traumi, stress, infezioni e alcuni farmaci, possono scatenarla o aggravarla. Questa condizione cronica incide negativamente sulla qualità della vita, influenzando la salute psicologica e le relazioni sociali dei pazienti. Esistono diverse forme di psoriasi, come quella a placche, guttata e pustolosa. In alcuni casi la patologia può essere associata a comorbidità quali l'artrite psoriasica e disturbi cardiovascolari. La diagnosi è effettuata da un dermatologo, che definisce un trattamento mirato che varia tra terapie topiche, sistemiche e farmaci biologici. Recenti studi hanno evidenziato il ruolo dell'ormone epcidina, che nei pazienti con psoriasi viene prodotto in eccesso nella pelle, causando un sovraccarico di ferro e amplificando l'infiammazione. Tra le nuove opzioni terapeutiche, l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha recentemente approvato un farmaco orale che agisce sul sistema immunitario per migliorare la gestione della malattia, offrendo un controllo efficace anche in aree difficili come il cuoio capelluto.

Il corso Ecm 'Percorsi diagnostici-terapeutici condivisi per il paziente affetto da psoriasi', disponibile sulla piattaforma Consulcesi Club e dal valore di 5 crediti Ecm, è progettato proprio per formare i professionisti sanitari sulle pratiche e i protocolli terapeutici più avanzati relativi alla psoriasi. Con l'obiettivo di migliorare l'assistenza ai pazienti, il corso approfondisce i dati epidemiologici, le cause, le manifestazioni cutanee e le varianti cliniche della malattia, insieme alle comorbidità e alle diverse opzioni terapeutiche, sia convenzionali che biologiche.

A guidare i partecipanti in questo percorso sono tre esperti di spicco: Paolo Misericordia, medico di famiglia e responsabile del Centro studi e dell'Area Ict della Fimmg; Stefano Palcic, dirigente farmacista presso l'Asugi e referente per la farmaceutica territoriale e Vincenzo Panasiti, direttore dell'Uos di Dermatologia del policlinico Campus Bio-Medico di Roma. Attraverso lezioni multimediali e un test finale di verifica, il corso offre una formazione completa che integra innovazione terapeutica e attenzione al paziente, per selezionare il trattamento più adeguato tramite screening accurati e follow-up.

La Giornata mondiale della psoriasi – prosegue la nota – può dunque rappresentare un momento importante per aggiornare le competenze e migliorare l'assistenza offerta ai pazienti. Grazie a corsi come questo, i professionisti possono acquisire strumenti preziosi per affrontare una patologia tanto complessa e contribuire a ridurre il carico della malattia per ogni singolo paziente, favorendo un approccio multidisciplinare e personalizzato.

Il corso fa parte della vasta offerta formativa che Consulcesi Club dedica ai professionisti sanitari da anni. Sono infatti disponibili oltre 300 corsi Fad multimediali e interattivi, webinar ed eBook, per un totale di oltre 1.800 crediti Ecm in settori come management, medicina, sicurezza e legale. La piattaforma, accessibile da tutti i dispositivi digitali, include anche strumenti innovativi come film formativi e videoclip educativi. Ma oltre alla formazione, con Consulcesi Club gli operatori sanitari possono accedere a una vasta gamma di risorse necessarie per la vita professionale. L'iscrizione consente di esplorare temi di attualità in ambito sanitario attraverso podcast, video, infografiche e articoli personalizzati. Consulcesi Club fornisce inoltre supporto legale attraverso un network di avvocati specializzati, un assistente personale dedicato e consulenze assicurative. Infine, il Club favorisce il networking tra professionisti sanitari tramite l'Elenco professionisti sanitari, che promuove collaborazioni e connessioni tra colleghi. Per ulteriori dettagli sul corso e sulle modalità di iscrizione, è possibile visitare il sito di Consulcesi Club.