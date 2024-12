Un incidente preoccupante al luna park di Ancona

Un episodio inquietante ha scosso il luna park natalizio allestito in piazza Pertini ad Ancona, dove una giovane di 27 anni, di origine peruviana, è rimasta ferita dopo essere stata espulsa dalla giostra a palla. L’incidente è avvenuto intorno alle 18, quando la giostra ha iniziato a muoversi, probabilmente a causa della rottura di alcune cinghie di sicurezza che avrebbero dovuto garantire la sicurezza della passeggera. Questo evento ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle attrazioni nei luna park, specialmente durante le festività, quando l’afflusso di visitatori è maggiore.

Intervento immediato dei soccorsi

La giovane è stata prontamente soccorsa dalla Croce Rossa e trasportata in ospedale con un codice rosso, segno della gravità della situazione. Fortunatamente, dopo gli accertamenti medici, le condizioni della 27enne non sono risultate gravi e, dopo alcune ore di osservazione, è stata dimessa dall’ospedale. Questo esito positivo ha alleviato le preoccupazioni iniziali, ma ha anche messo in luce la necessità di una revisione delle misure di sicurezza adottate nelle giostre. La rapidità dell’intervento dei soccorsi ha dimostrato l’efficacia dei servizi di emergenza, ma la questione della sicurezza rimane centrale.

Indagini in corso e misure di sicurezza

Le autorità locali, in particolare la polizia, hanno avviato un’indagine per chiarire le dinamiche dell’incidente. La giostra coinvolta è stata immediatamente chiusa e sequestrata per permettere le verifiche necessarie. Anche i vigili del fuoco sono intervenuti per aiutare a circoscrivere l’area e garantire la sicurezza dei visitatori. Questo incidente solleva interrogativi sulla manutenzione delle giostre e sulla formazione degli operatori, che devono essere adeguatamente preparati per gestire situazioni di emergenza. La sicurezza dei cittadini deve essere una priorità, specialmente in contesti di svago come i luna park.