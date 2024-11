Il dramma è avvenuto ad Airole, in provincia di Imperia, nella serata di ieri, martedì 12 novembre. Il giovane 23enne è morto folgorato; sarebbe stato colpito da una scossa elettrica nella propria abitazione che, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe partita dal phon che stava utilizzando in bagno.

Giovane muore folgorato in casa

Il ragazzo di 23 anni, Luigi Ciacca, è morto nella sua abitazione di Airole, nell’entroterra della provincia di Imperia. Si era trasferito insieme alla madre ad Airole, in val Roja, da poco.

La scarica elettrica gli avrebbe provocato un arresto cardiaco. Nell’abitazione di via Madonna sono arrivati i sanitari dell’automedica insieme alla Croce verde, ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano. Il giovane sarebbe morto sul colpo.

Giovane muore folgorato in casa: indagini in corso

Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti del caso. In questo ore stanno continuando le indagini per ricostruire quanto accaduto e soprattutto capire cosa possa aver innescato la scarica mortale e perché non è scattato l’interruttore “salvavita”. La procura di Imperia, una volta ricevuti gli atti, potrebbe decidere di disporre l’autopsia.

Giovane muore folgorato in casa: il cordoglio del sindaco

Come riportato da Repubblica, il Sindaco del paese, Andrea Molinari, è rimasto sconvolto dalla tragedia: