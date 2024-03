Un’altra dolorosa tragedia si è abbattuta sul mondo del lavoro, questa volta nella provincia di Salerno. Un giovane operaio di soli 26 anni, di nazionalità indiana, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto ad Eboli.

L’Incidente fatale

L’operaio si trovava all’interno di un piazzale adibito al parcheggio di un ristorante lungo la strada provinciale 30 quando è avvenuto il dramma. La gru del rimorchio di un camion, utilizzata per sollevare e scaricare mangimi animali, ha accidentalmente urtato i cavi dell’alta tensione. Una scarica di 20 mila volt ha colpito l’operaio, causandone la morte sul colpo.

Intervento rapido, ma esito tragico

Non appena è avvenuto l’incidente, sono stati immediatamente attivati i soccorsi. I vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli e un’ambulanza del 118 sono giunti sul luogo dell’incidente per prestare assistenza. Il giovane operaio è stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma purtroppo ogni sforzo è stato vano: è deceduto poco dopo il suo arrivo.

Indagini in corso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Eboli. Attualmente, le forze dell’ordine stanno conducendo indagini approfondite per comprendere le dinamiche precise dell’accaduto e per stabilire eventuali responsabilità. In parallelo all’indagine sulle cause dell’incidente, si sta anche verificando se l’operaio, regolarmente impiegato sul territorio italiano, fosse in possesso di tutta la documentazione necessaria per lavorare in sicurezza.