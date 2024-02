Un contadino ha perso la vita tragicamente a Sarentino, frazione di Bolzano dove stava lavorando su un pendio. Sono in corso le indagini per capire la dinamica dell’incidente.

Contadino morto a Bolzano

Il terribile crollo del pilastro di cemento a Firenze è l’esempio perfetto di come ci sia tanta strada ancora da fare in merito alla sicurezza sul lavoro.

Le morti bianche nel nostro Paese sono ancora troppe e a parte questo fatto terribile, ce ne sono molti altri che parlano di morti sul luogo di lavoro.

Come il caso di cui parliamo in questo articolo, che riguarda un agricoltore di Bolzano. L’incidente è avvenuto nella serata di San Valentino, quando l’uomo stava lavorando nella frazione di Campo di Ronco.

Si trovava con l’escavatore su un pendio, quando improvvisamente è precipitato insieme al mezzo volando per 150 metri.

Le indagini per la morte del contadino di Bolzano

La vittima si chiamava Franz Heiss, aveva 56 anni ed era proprietario del maso Pronger. Non era di certo un principiante in questa tipologia di lavori ma qualcosa è andato storto e i carabinieri stanno indagando per capire che cosa.

L’allarme è stato lanciato dalla famiglia, che non vedendolo rientrare, ha chiamato i soccorsi.

Quello che i vigili del fuoco e le forze dell’ordine hanno scoperto al loro arrivo è sconvolgente: l’uomo era intrappolato sotto al mezzo e per lui non c’è stato nulla da fare.

L’impatto ha causato al morte sul colpo, solo poche settimane dopo un altro incidente sul lavoro avvenuto sempre a Bolzano. Ora si indaga per ricostruire l’incidente.