L'uomo stava lavorando in un capannone nella zona di Mancasale

Ennesimo incidente sul lavoro: un operaio, di origine egiziana, ha perso la vita cadendo da un ponteggio mentre stava lavorando in un capannone di via Calvi di Coenzo nella zona industriale di Mancasale, a Reggio Emilia. Inuti i soccorsi, l’uomo è morto sul colpo. Gli agenti della polizia, i vigili del fuoco e il personale di Medicina del Lavoro dell’Ausl sono giunti sul posto per ricostruire la dinamica e accertare le eventuali responsabilità.

Leggi anche: Parma, donna sequestra in casa un uomo conosciuto su app di incontri: denunciata

Incidente sul lavoro: muore operaio

La tragedia si è consumata nella giornata di oggi, martedì 5 marzo poco dopo le 13. Secondo quanto emerge dalle indagini, la vittima è un uomo di 56 anni con origini egiziane. L’operaio stava lavorando in un capannone nella zona industriale di Mancasale quando è precipitato, facendo un volo di diversi metri.

Si cerca di ricostruire la dinamica

Sul posto, insieme alle volanti della Questura, sono giunti anche gli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco e il personale di Medicina del Lavoro dell’Ausl per ricostruire la dinamica e accertare le responsabilità.

Leggi anche: Bolzano, donna trovata in garage con la gola tagliata: arrestato il genero in Germania