La polizia tedesca ha arrestato una persona sospettata del tentato omicidio di Waltraud Kranebitter Auer, la fisioterapista che fu trovata nel garage di casa a Bolzano con la gola tagliata qualche settimana fa.

Arrestato in Germania il sospettato

A finire in manette è stato il genero della donna, 35enne cittadino nigeriano residente proprio in Germania. L’uomo è stato, fin dal primo momento, sospettato di essere il responsabile dell’accaduto dopo la fine del rapporto con la figlia della fisioterapista. La polizia tedesca ha inoltre sequestrato cellulari, tablet e un mazzo di chiavi dell’uomo. La Procura della Repubblica di Bolzano aveva richiesto per il 35enne un mandato di arresto europeo.

Le condizioni della donna e le parole del marito

La vittima, una 61enne, sta meglio e ha lasciato il reparto di terapia intensiva. La donna, la sera dell’aggressione, si trovava in casa con i tre nipotini che stavano dormendo quando, per l’ennesima volta in pochi giorni, era saltata la luce. La 61enne è andata nel seminterrato dove è stata successivamente aggredita. I bambini hanno continuato a dormire, ma le urla della donna sono state sentite da un vicino che ha subito chiamato i soccorso. “Mia moglie è scesa nel seminterrato per ripristinare la corrente. Immagino pensasse di metterci pochi secondi e perciò ha lasciato la porta di casa aperta” ha raccontato Robert Auer, il marito della donna.

