Un gesto di violenza inaspettato

Il 21 ottobre scorso, un giovane di 17 anni, attualmente 18enne, ha compiuto un gesto che ha lasciato la comunità di Casoria, un comune alle porte di Napoli, in stato di shock. Nonostante fosse agli arresti domiciliari, il ragazzo ha preso una pistola e ha sparato contro la finestra dell’abitazione della sua ex fidanzata, una ragazza di 19 anni. Questo episodio di violenza è solo l’ultimo di una serie di atti persecutori che il giovane aveva già messo in atto nei confronti della ragazza.

Le indagini e l’arresto

Dopo il colpo d’arma da fuoco, il giovane è scomparso, rendendosi irreperibile per diversi giorni. Le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri di Casoria e il Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, hanno avviato una serie di ricerche per rintracciarlo. Grazie a servizi di osservazione e pedinamento, i militari sono riusciti a localizzarlo la scorsa notte mentre si trovava alla guida di un motorino, nonostante fosse privo di patente. L’arresto è avvenuto in seguito a un provvedimento di fermo emesso dalla Procura per i Minorenni di Napoli per atti persecutori e detenzione illegale di arma da fuoco.

Le conseguenze legali

Attualmente, il giovane è stato trasferito nel Centro di Prima Accoglienza del Tribunale per i Minorenni di Napoli, dove attende l’udienza di convalida del fermo. Questo caso solleva interrogativi sulla gestione della violenza giovanile e sull’efficacia delle misure di sicurezza per prevenire atti di questo tipo. La comunità di Casoria è in attesa di sviluppi, mentre le autorità locali si interrogano su come affrontare situazioni simili in futuro.