Un pomeriggio di paura sui monti di Campo Catino

Oggi pomeriggio, un giovane escursionista è risultato disperso sui monti di Campo Catino, una nota stazione sciistica situata nella provincia di Frosinone, nel comune di Guarcino. L’allerta è scattata quando i compagni di escursione, non vedendolo tornare, hanno contattato le autorità per segnalare la situazione di emergenza. La notizia ha immediatamente destato preoccupazione tra gli abitanti della zona e gli amanti della montagna.

Le operazioni di soccorso

Le squadre dei Vigili del Fuoco di Fiuggi e del Soccorso Alpino sono intervenute prontamente sul luogo della scomparsa. Intorno alle 19.30, grazie all’uso di torce e tecnologie di localizzazione, i soccorritori sono riusciti a localizzare il giovane disperso. Egli si trovava a una considerevole distanza dal sentiero principale, nei pressi dell’Osservatorio Astronomico, e stava lanciando segnali di aiuto con una torcia. La situazione si è rivelata meno grave del previsto, poiché il giovane ha comunicato di essere in buone condizioni di salute tramite un’app di messaggistica.

La ricostruzione dei fatti

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane escursionista si era allontanato dal gruppo, che si era fermato all’Osservatorio Astronomico. Durante la sua escursione, ha perso l’orientamento, ma è riuscito a mantenere la calma e a inviare la propria posizione ai compagni di viaggio. Questo gesto si è rivelato cruciale per il suo ritrovamento. Le unità dei pompieri, composte da cinque membri, hanno utilizzato una colonna di fari dell’Auto Pompa Serbatoio per orientarsi nel buio e raggiungere il disperso, il quale si trovava a circa un’ora di cammino dal punto di ritrovamento.

Un finale positivo

Grazie alla tempestività delle operazioni di soccorso e alla bravura dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino, il giovane è stato recuperato e accompagnato in una zona sicura. Questo episodio mette in luce l’importanza della preparazione e della prudenza durante le escursioni in montagna, dove anche un piccolo errore di orientamento può trasformarsi in una situazione di emergenza. La comunità locale ha tirato un sospiro di sollievo, felice di sapere che il giovane è stato ritrovato sano e salvo.