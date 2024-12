Un episodio di ubriachezza pubblica

Un giovane, dopo aver trascorso una serata di festeggiamenti in un locale da ballo, ha deciso di lasciare la propria auto e tornare a casa a piedi. Tuttavia, la sua scelta di camminare lungo la via Aurelia, tra Cavi di Lavagna e Chiavari, si è rivelata poco saggia. Alle del mattino, una pattuglia dei carabinieri del nucleo radiomobile di Sestri Levante lo ha fermato mentre tentava di fare autostop. Il giovane, visibilmente in difficoltà, ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine per il suo comportamento sospetto.

Le condizioni del giovane

Quando i carabinieri si sono avvicinati, hanno notato che il giovane presentava evidenti segni di ubriachezza: occhi rossi e linguaggio sconnesso. Questi dettagli sono stati riportati nel verbale redatto dai militari. La situazione ha portato all’identificazione del ragazzo e a una sommaria verifica delle sue condizioni. In base all’articolo 688 del codice penale, che punisce l’ubriachezza in luoghi pubblici, è stata emessa una multa di 102 euro, una somma ridotta rispetto al massimo previsto che va da 51 a 309 euro.

La reazione del giovane

Nonostante la multa, il giovane ha trovato un modo per sentirsi soddisfatto: ha rifiutato di firmare il verbale e ha deciso di non ritirarlo. Questo gesto, sebbene simbolico, ha messo in evidenza una certa indifferenza nei confronti della situazione. La vicenda solleva interrogativi sulla responsabilità individuale e sulle conseguenze delle scelte fatte durante una serata di divertimento. È fondamentale riflettere sull’importanza di un comportamento responsabile, soprattutto quando si tratta di alcol e guida.