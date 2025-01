Un’ondata di violenza tra i giovani

La notte scorsa, Milano è stata teatro di una serie di rapine che hanno coinvolto tre giovani, due dei quali sono stati arrestati dalla polizia. I fatti si sono svolti in diverse zone della città, con un modus operandi che ha suscitato preoccupazione tra i residenti. I rapinatori, per intimidire le loro vittime, hanno utilizzato un rottweiler, un dettaglio che evidenzia la crescente audacia e la violenza di alcuni gruppi giovanili.

Le rapine: un copione inquietante

Le rapine si sono susseguite in un breve lasso di tempo, iniziando in piazzale Loreto, dove un giovane di 23 anni è stato aggredito e derubato del suo telefono cellulare. La seconda rapina è avvenuta in via Stradivari, sempre ai danni di un altro 23enne. Infine, in viale Abruzzi, due ragazzi sono stati derubati di telefono e portafoglio. Tre delle vittime hanno dovuto ricorrere alle cure del Policlinico, sebbene le ferite riportate non siano state gravi.

Intervento delle forze dell’ordine

La polizia è intervenuta poco prima delle 4 del mattino in piazza Piola, arrestando i due minorenni, un italiano di 15 anni e un altro di 17 anni. Il terzo giovane, un egiziano di 13 anni, è stato denunciato poiché non imputabile. Questo episodio mette in luce non solo la violenza giovanile, ma anche la necessità di un intervento più incisivo da parte delle autorità per prevenire simili atti criminali. La presenza di un cane da attacco durante le rapine solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla responsabilità degli adulti nei confronti di questi giovani.