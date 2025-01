Giovanissimo hacker modifica rotte navali e sistemi scolastici

Un adolescente con abilità informatiche sorprendenti

Un episodio inquietante ha scosso la comunità di Cesena, dove un ragazzo di soli 15 anni è stato identificato come l’autore di attacchi informatici che hanno avuto ripercussioni sia nel settore scolastico che in quello marittimo. Il giovane, che operava dalla propria cameretta, è riuscito a entrare nel sistema di navigazione delle petroliere nel Mediterraneo, deviando le loro rotte. Questo comportamento non solo ha sollevato preoccupazioni per la sicurezza marittima, ma ha anche messo in luce la vulnerabilità dei sistemi informatici utilizzati nelle scuole.

Le indagini della polizia postale

Le indagini sono state avviate dalla polizia postale, coordinata dalla Procura distrettuale di Bologna, dopo che erano giunte segnalazioni di accessi non autorizzati ai software di navigazione. Il fascicolo era stato aperto a Forlì, dove gli inquirenti hanno scoperto che il giovane hacker non si limitava a modificare le rotte delle navi, ma si divertiva anche a cancellare debiti formativi e esami di riparazione per alcuni studenti. Questo ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei registri elettronici utilizzati nelle scuole, che non sono gestiti direttamente dal Ministero dell’Istruzione.

La posizione del Ministero dell’Istruzione

In risposta a quanto accaduto, il Ministero dell’Istruzione ha chiarito che non ci sono state violazioni nei propri sistemi informativi. Secondo le dichiarazioni ufficiali, l’accesso non autorizzato riguardava probabilmente un registro elettronico che non è sotto la gestione ministeriale. Ogni scuola, infatti, è autonoma nella scelta dei propri strumenti informatici, il che solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla protezione dei dati sensibili degli studenti. Il Ministero ha invitato le scuole a mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza digitale, sottolineando l’importanza di collaborare con le autorità competenti per prevenire futuri incidenti.

Le conseguenze per il giovane hacker

Il 15enne è stato denunciato e i suoi dispositivi informatici sono stati sequestrati. Il fascicolo è stato trasferito alla procura dei minori, e i genitori del ragazzo sembrano essere stati all’oscuro delle sue attività. Questo caso mette in evidenza non solo le capacità tecniche di un giovane, ma anche la necessità di una maggiore educazione alla sicurezza informatica nelle scuole e nelle famiglie. È fondamentale che i ragazzi comprendano le conseguenze delle loro azioni online e l’importanza di rispettare le leggi e i diritti altrui.