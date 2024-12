Giovanni Farina: il bandito che racconta la sua vita in un podcast

Il ritorno di Giovanni Farina

Giovanni Farina, noto per il suo passato criminale e per aver trascorso oltre 35 anni in carcere, è tornato alla ribalta nel 2023 con un’iniziativa sorprendente: un podcast in cinque puntate intitolato “9999. Una grande vita lunga”. Questo progetto, presentato in anteprima a Firenze, è un racconto autobiografico che esplora la vita di un uomo che ha vissuto tra il crimine e la detenzione, ma che ora cerca di reinventarsi attraverso la narrazione.

Un podcast che sfida il passato

Il titolo del podcast fa riferimento al presunto anno del “fine pena mai”, il 9999, e in esso Farina alterna la sua voce a quella dell’autore e regista Giovanni Cioni. Insieme, raccontano non solo i fatti salienti della vita di Farina, ma anche il contesto sociale e culturale in cui è cresciuto. La narrazione si snoda attraverso episodi significativi, come il sequestro dell’imprenditore Giuseppe Soffiantini nel 1997, che ha segnato una delle pagine più oscure della sua vita.

Un passato da bandito-poeta

Durante i lunghi anni di detenzione, Farina ha trovato nella scrittura una forma di espressione. Ha composto testi, racconti e poesie, guadagnandosi il soprannome di “bandito-poeta”. Questo aspetto della sua vita emerge nel podcast, dove racconta la sua infanzia da pastore sardo e la sua evoluzione in un criminale di spessore. Le sue esperienze di vita, comprese le evasioni e le fughe all’estero, offrono uno spaccato unico della sua esistenza, rendendo il podcast un’opera affascinante e provocatoria.

Un nuovo inizio

Oggi, a 74 anni, Giovanni Farina si trova a un bivio. Dopo aver scontato la sua pena, ha deciso di condividere la sua storia con il mondo, non più come un bandito, ma come un narratore. La scelta di utilizzare un podcast come mezzo di comunicazione rappresenta un tentativo di riconciliazione con il suo passato e un modo per affrontare il futuro. La sua vita, segnata da eventi drammatici e scelte discutibili, diventa ora un’opportunità per riflettere e per ispirare altri a non ripetere gli stessi errori.