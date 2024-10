Giovannini: "Green Deal c'è, ora c'è da accompagnare la transizione del settore industriale"

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Cosa resta del Green Deal? Al momento il Green Deal non è stato toccato di una virgola, c’è tutto. Certamente, si potranno rivedere alcuni aspetti. L’approccio ideologico non è mai esistito. Inoltre, il Green Deal è sempre sta...

Roma, 29 ott. (Adnkronos) – "Cosa resta del Green Deal? Al momento il Green Deal non è stato toccato di una virgola, c’è tutto. Certamente, si potranno rivedere alcuni aspetti. L’approccio ideologico non è mai esistito. Inoltre, il Green Deal è sempre stato immaginato non come una politica ambientalista ma come una politica di sviluppo economico".

Così Enrico Giovannini, direttore scientifico ASviS, intervenendo all'evento Adnkronos Q&A ‘Transizione green, investimenti e strategie’, questa mattina al Palazzo dell’Informazione di Roma.

"Per andare a negoziare a Cop29 e Cop16, il documento approvato dal Consiglio, e quindi dai governi, è: 'massime ambizioni, dal Green Deal non si torna indietro, gli altri Paesi devono muoversi molto di più'. Cosa bisognerà fare? Il Clean Industrial Act perché gli altri Paesi del mondo che vanno in questa direzione oltre a regolare ci mettono anche i soldi. Bisogna accompagnare molto di più la transizione del settore industriale", aggiunge.