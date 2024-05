Girella, Yo-Yo e Buondì Motta cambieranno look. Dopo essere stati acquistati da Bauli infatti la loro confezione diventerà dal classico colore lilla del marchio veneto. Molti fan della storica merendina però si stanno già lamentando.

L’acquisto di Bauli

Bauli è diventata produttrice e titolare della Girella già dal 2013. Per questo negli altri paesi in cui viene venduta (così come il Buondì) è già presente con il marchio Bauli. L’intero comparto Motta è infatti entrato a far parte del gruppo Bauli all’interno del tradizionale business della produzione di prodotti da ricorrenza quali pandoro, panettoni, colombe pasquali e cioccolate.

Il look della Girella

Girella è stata messa in commercio per la prima volta nel 1973 dal marchio Motta, accompagnando la merenda di tanti italiani. Nella memoria di tutti è sempre stata associata a un girotondo di pan di spagna con del cioccolato in mezzo, avvolto in una confezione di colore rosso.

Già negli ultimi anni in molti però si erano lamentati delle dimensioni ridotte della merendina. A questo ora si aggiunge un ulteriore cambiamento: la confezione che perderà il suo colore caratteristico per diventare lilla.