Giubileo 2025, scatta il piano sicurezza per proteggere i pellegrini

Inizia il piano di sicurezza per il Giubileo 2025 a Roma. Le misure più rigide riguardano tre zone principali: ecco i dettagli

È arrivato il momento del Giubileo 2025: oggi, martedì 24 dicembre, Papa Francesco aprirà la Porta Santa, mentre Roma intensifica la sicurezza con oltre 700 agenti in divisa che si aggiungono a quelli già in servizio. I rinforzi saranno concentrati principalmente nelle zone più sensibili, come il Vaticano, il centro storico e le basiliche.

Il piano sicurezza per il Giubileo 2025 a Roma

I vertici dell’intelligence e delle forze di polizia si sono confrontati sul quadro delle minacce per le festività natalizie e per l’Anno santo. “L’attenzione è altissima“, ha assicurato il ministro Piantedosi.

Oggi inizia ufficialmente il Giubileo. L’evento entra nel vivo stasera, quando alle 19 Papa Francesco aprirà la Porta Santa della basilica di San Pietro, dando così inizio all’Anno Santo. Le misure più rigide interessano tre zone di sicurezza: la zona di rispetto, la più esterna e senza restrizioni; la zona riservata, accessibile solo dopo aver superato i controlli di pre-filtraggio lungo via della Conciliazione, via di Porta Angelica e piazza Sant’Uffizio; e infine la zona di ‘massima sicurezza’, la cosiddetta zona rossa, che corrisponde al perimetro interno di piazza San Pietro, accessibile solo dopo il controllo tramite rapiscan per persone ed effetti personali.

Sull’area di massima sicurezza vigileranno tiratori scelti, squadre antiterrorismo, unità cinofile, artificieri e reparti speciali di polizia e carabinieri. Inoltre, saranno operative le postazioni anti-drone installate dalle forze armate. Infine, per la vigilanza del Tevere, scenderà in campo la Polizia fluviale.

Il piano sicurezza per il Giubileo 2025 elaborato nel dettaglio

Il piano di sicurezza del Giubileo è stato elaborato con grande cura e dettaglio. Tutti i particolari del piano, definito dagli esperti come un dispositivo “multilevel“, sono contenuti nelle 150 pagine dell’ordinanza di servizio sulla sicurezza pubblica firmata dal questore di Roma, Roberto Massucci. La pianificazione è stata elaborata seguendo le indicazioni del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e le direttive del capo della Polizia Vittorio Pisani.

Il Giubileo 2025 costituisce un evento di rilevante valore spirituale e culturale, e le misure di sicurezza implementate sono fondamentali per assicurare la tutela di tutti i partecipanti. Grazie all’impiego di tecnologie all’avanguardia, Roma è pronta ad accogliere i pellegrini in piena sicurezza.