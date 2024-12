Il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte risponde agli attacchi del suo fondatore Beppe Grillo.

“Il M5s di Grillo è morto”

Ospite questa mattina, mercoledì 4 dicembre, a Mattino 5, Conte ha risposto alle parole di Grillo, dandogli parzialmente ragione su un argomento specifico: la morte del movimento. Afferma: “Grillo ha ragione in un certo senso, il M5s fondato da lui è morto, ma non sono morti i principi e valori perché c’è stata una rifondazione da parte degli iscritti”.

In un video live pubblicato ieri su YouTube, Grillo aveva attaccato Conte chiamandolo con il soprannome di “Mago di Oz”, affermando che il Movimento è “stramorto” e invitando a cercarsi un nuovo simbolo.

La riposta ad “alcune falsità”

Continua poi Conte: “Ci sono alcune falsità a cui devo rispondere: la comunità l’ha sempre visto e lo vedrà sempre come il fondatore, e ha sempre avuto un atteggiamento disponibile. Lui è venuto solo una volta in sede e ieri ha detto delle imprecisioni e delle vere e proprie falsità. E’ venuto una volta in sede e non è rimasto solo, c’ero io con 50-60 parlamentari che hanno abbandonato i lavori parlamentari per stare due/tre ore con lui in un clima cordiale, il problema è che non è più venuto e quando veniva a Roma si rinserrava all’Hotel Forum con alcuni”.

La fiducia negli stessi valori

Come già affermato in precedenza, Conte ribadisce che i valori del Movimento sono rimasti gli stessi, anzi si sono rinnovati, ma c’è stata una rottura della fiducia da parte degli iscritti: “Oggi non solo abbiamo messo i principi e i valori e li abbiamo rinforzati e rinnovati, perché non li abbiamo abbandonati, anzi li proiettiamo nel futuro, ma c’è un aspetto fondamentale che sfugge a Grillo: si è rotto qualcosa con la comunità degli iscritti.”