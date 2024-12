Beppe Grillo torna a metterci la faccia e lo fa alla guida di un carro funebre, simbolo di quello che per lui è diventato il Movimento 5 stelle: “stramorto”.

“Fatevi un altro simbolo”

Nel video pubblicato live sul suo canale YouTube, Grillo ha commentato lo stato attuale del Movimento e ha parlato del suo rapporto con l’attuale leader Giuseppe Conte. Afferma Grillo: “Vedere questo simbolo rappresentato da queste persone mi dà un senso di disagio. Fatevi un altro simbolo, andate avanti e fate le vostre cose. Il Movimento è stramorto, ma è compostabile. L’humus che c’è dentro non è morto.”

Le nuove votazioni

Una settimana fa gli iscritti al Movimento hanno votato online a favore dell’abolizione dallo statuto della carica del “garante”, ricoperta da Beppe Grillo dal 2017, e a favore anche dell’abolizione della regola dei due mandati. Cambiamenti voluti da Conte ma criticati da Grillo, che ha esercitato di chiedere la ripetizione della votazione. A tal proposito afferma: “Avete già deciso e io ho già perso, lo so. Ma sono ottimista perché questo Movimento aveva un’identità straordinaria”. Riferendosi a Conte, aggiunge: “il modo di comportarsi di Oz è stata la carta vincente per disintegrare il Movimento nella sua identità. Conte soffre di una sindrome compulsiva di ripetizione a specchio”

“Non finisce qui”

Conclude Grillo: “Noi siamo quelli che aspettavamo di essere. Ci siamo. Ho un idea che vi svelerò dopo. Ma non finisce qui. Andate a votare, sennò andate per funghi. Io non mi offendo, non vi conosco neanche più. Ma cercate di pensare che questo Movimento avrà un altro decorso e meraviglioso, che ci siate voi o no”.