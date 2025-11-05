Roma, 5 nov. (Adnkronos) – "Il referendum sulla riforma costituzionale darà più forza a questo cambiamento. Magistratura indipendente, fine degli scambi tra correnti e rafforzamento della giustizia. Forza Italia voleva questa riforma e la sosterrà insieme ai cittadini". Così il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri ai Tg.
Home > Flash news > Giustizia: Gasparri, 'referendum su riforma darà più forza...
Giustizia: Gasparri, 'referendum su riforma darà più forza a questo cambiamento'
Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "Il referendum sulla riforma costituzionale darà più forza a questo cambiamento. Magistratura indipendente, fine degli scambi tra correnti e rafforzamento della giustizia. Forza Italia voleva questa riforma e la sosterrà insieme ai cittadini"...