Giustizia: Lupi, 'stop abuso ufficio atto civiltà giuridica'

Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "Oggi in Aula un primo passo per una giustizia più giusta e per approvare una riforma che i sindaci, anche di centrosinistra, hanno chiesto a gran voce: l’abolizione dell’abuso d’ufficio è un atto di civiltà giuridica perch&eacu...

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – "Oggi in Aula un primo passo per una giustizia più giusta e per approvare una riforma che i sindaci, anche di centrosinistra, hanno chiesto a gran voce: l’abolizione dell’abuso d’ufficio è un atto di civiltà giuridica perché è un reato indefinito che si è trasformato in un incubo giuridico che ha messo alla gogna sindaci e amministratori per anni". Lo afferma il presidente di Noi moderati, Maurizio Lupi.

"Migliaia -ricorda i processi celebrati, migliaia le assoluzioni, pochissime condanne: l’abuso d’ufficio è servito solo ad intasare i tribunali con processi inutili ed a rallentare la pubblica amministrazione. Invitiamo le opposizioni ad ascoltare i propri sindaci e a mettere da parte le pregiudiziali ideologiche”.