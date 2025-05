Giustizia: Mattarella, 'no attacchi strumentali con rigore morale e professionalità magistrati'**

**Giustizia: Mattarella, 'no attacchi strumentali con rigore morale e pr...

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – "Rigore morale e professionalità elevata sono la risposta più efficace ad attacchi strumentali intentati per cercare di indebolire il ruolo e la funzione della giurisdizione e per rendere inopportunamente alta la tensione tra le istituzioni". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale i magistrati ordinari in tirocinio.