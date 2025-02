Giustizia: Nevi, 'sciopero magistrati legittimo ma politica deve decidere'

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – "Lo sciopero è legittimo. Questo è il Paese degli scioperi, quindi ci mancherebbe altro. Io penso che la politica debba ascoltare, però debba anche decidere. Ascolto massimo, siamo anche positivamente colpiti dall’impostazione, se non altro nei toni, del nuovo presidente dell’Anm. Ma non mi pare che nei fatti cambi una posizione di no a tutto e di mantenimento dello status quo che non ci vede consenzienti”. Lo ha affermato il deputato e portavoce di Forza Italia, Raffaele Nevi, ospite di 'Agorà' su Raitre.