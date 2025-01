Giustizia: Nordio, 'sorteggio alto momento di giurisdizione'

Roma, 15 gen (Adnkronos) – Il sorteggio "rappresenta il momento più alto della giurisdizione: la pena più alta, l'ergastolo, viene irrogata dalla Corte di assise dove i giudici sono sorteggiati, il tribunale dei ministri è sorteggiato, l'Alta corte di giustizia prevede il sorteggio". Lo ha detto Carlo Nordio alla Camera, sulla riforma della Giustizia.

"Il sorteggio è elemento fondamentale e non accessorio del nostro sistema giudiziario. Non si tratta di un sorteggio tra personaggi che passano dalla strada ma tra persone ultra qualificate, non incompetenti, inetti o in mala fede. Il sorteggio rompe il sistema correntizio, contro il quale anche l'ìopposizioe ha sparato a palle incatenate", ha detto ancora il ministro della Giustizia.