Giustizia: Procuratore Palermo, 'attenti a toccare Costituzione, dibattito per spot pubblicitari'**

Palermo, 30 gen. (Adnkronos) – "Non credo che il problema principale dei cittadini italiani, che hanno tanti problemi, sia la separazione delle carriere. La scelta nacque con un dibattito in Costituente molto approfondito e importante, quando si posero le fondamenta dello Stato repubblicano. Una scelta in vigore da 80 anni. Prima di mettere mano alla Costituzione in qualunque sua parte bisogna essere sempre molto attenti, il dibattito non dovrebbe svolgersi per spot pubblicitari come invece assistiamo". Così il Procuratore capo di Palermo Maurizio de Lucia rispondendo a una domanda degli studenti sulla separazione delle carriere nel corso di un incontro organizzato dal Centro Pio La Torre.