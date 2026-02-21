Giustizia: Rossomando (Pd), 'niente su esigenze scomparto, si sgretola Csm'

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "I dati che emergono dalle inaugurazioni dell'anno giudiziario di oggi, confermano criticità notevoli in tutta Italia. Ovunque vengono segnalate carenze negli organici di magistrati e personale amministrativo, il persistente malfunzionamento dell'app...

Roma, 31 gen. (Adnkronos) – "I dati che emergono dalle inaugurazioni dell'anno giudiziario di oggi, confermano criticità notevoli in tutta Italia. Ovunque vengono segnalate carenze negli organici di magistrati e personale amministrativo, il persistente malfunzionamento dell'app per il processo telematico penale e la drammatica situazione delle carceri". Lo dichiara la vicepresidente dem del Senato, Anna Rossomando, presente all'inaugurazione dell'anno giudiziario a Torino.

"Nel distretto della Corte d'Appello di Torino, ad esempio, strutture edilizie inadeguate per le dimensioni delle aule per processi molto importanti come quello sull'infortunio mortale alla stazione di Brandizzo, oltre a una scopertura macroscopica dell'organico dei giudici di pace. In tutto questo il ministro Nordio rivendica con orgoglio una riforma che non si occupa, come il ministro stesso ha ammesso, del funzionamento del servizio giustizia ma della 'necessità di un riequilibrio tra poteri, tra quello giudiziario e quello legislativo'".

"Quello che si evince è che a fronte dei reali temi della giustizia, si è scelto di sgretolare il Cms, indebolendo l'autonomia e l'indipendenza della magistratura attraverso la modifica di punti sostanziali della Costituzione".