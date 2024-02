Giustizia: Scalfarotto, 'Iv vota a favore ddl Nordio'

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "Questa è una visione che sentiamo nostra, garantista, che guarda alla sanzione come strumento di riabilitazione del reo, una giustizia che sia rispettosa della dignità dei cittadini". Lo ha detto in dichiarazione di voto in Senato, il senatore di ...

Roma, 13 feb. (Adnkronos) – "Questa è una visione che sentiamo nostra, garantista, che guarda alla sanzione come strumento di riabilitazione del reo, una giustizia che sia rispettosa della dignità dei cittadini". Lo ha detto in dichiarazione di voto in Senato, il senatore di Italia Viva, Ivan Scalfarotto, annunciando il voto favorevole del suo gruppo al ddl Nordio. Un via libera a una riforma che "crede che chi è accusato di un reato sia innocente fino a sentenza definitiva", conclude Scalfarotto.