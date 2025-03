Giustizia: Zanella (Avs), 'Nordio vuole tappare bocca a magistratura'

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "Speravamo di sentire in Aula la scorsa settimana il Ministro Nordio nella sessione sulle carceri che invece ha completamente disertato: evidentemente era preso dalle sue battaglie anti-toghe. Capiamo lo stupore e l’amarezza dell’Anm nell’apprendere...

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – "Speravamo di sentire in Aula la scorsa settimana il Ministro Nordio nella sessione sulle carceri che invece ha completamente disertato: evidentemente era preso dalle sue battaglie anti-toghe. Capiamo lo stupore e l’amarezza dell’Anm nell’apprendere proprio dal ministro che dovrebbe occuparsi dell’efficienza del sistema giudiziario della vaga ma tagliente intenzione di introdurre un illecito disciplinare contro i magistrati per comportamenti, a dire del Ministro ‘ancorchè legittimi, che compromettono la credibilità personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio dell'istituzione giudiziaria’. Una frase contorta per dire che vogliono tappare la bocca alla magistratura: comprensibile l’amarezza espressa dall’Anm alla quale va la nostra solidarietà”. Così Luana Zanella, capogruppo di AVS alla Camera.