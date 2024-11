Gli abitanti a Gaza temono di morire di fame senza gli aiuti di Unrwa

Gaza, 4 nov. (askanews) – Gli abitanti di Gaza temono seriamente di “morire di fame” dopo che Israele ha formalmente notificato alle Nazioni Unite la sua decisione di tagliare i legami con l’Unrwa, l’agenzia che sostiene i rifugiati palestinesi, e i legislatori hanno votato per bandire l’organizzazione vitale per i territori occupati. “Attualmente il popolo palestinese dipende quasi interamente dagli aiuti provenienti dall’estero, soprattutto dall’Unrwa, e tagliarli fuori significa uccidere l’intero popolo palestinese”, afferma Abdul Karim Kallab, residente di Khan Yunis.

“Chiediamo che questa decisione israeliana venga fermata e che si ponga fine a questa politica israeliana, e piuttosto si aumentino gli aiuti e il sostegno all’Unrwa e al popolo palestinese”, aggiunge. “Abbiamo solo l’Unrwa, che si tratti di farina, cibo e bevande, in modo che le persone possano gestire la propria vita. Le persone riescono a malapena a trovare la farina e vogliono addirittura vietarla”, spiega Houria Abu Sharkh, sfollata da Gaza. “La gente morirà di fame e non sarà in grado di fornire cibo ai propri figli. Adesso riescono a malapena a fornire cibo o farina. La gente sta morendo di fame”.

“Questa è una decisione sbagliata e porterà alla fame e alla povertà estrema nella Striscia di Gaza e in Palestina”,

denuncia Fahd Hamad, sfollato da Beit Hanoun. “La politica dell’occupazione è quella di farci pressione. Queste sono fame e genocidio. Noi non lo accetteremo, né lo accetterà alcuna persona libera e onorevole”, conclude.