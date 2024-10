Governo: Appendino, 'promesse tradite, tasse e menzogne, Meloni camaleonte al potere'

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – "Anche oggi, a due anni di governo, Giorgia Meloni e i suoi ci riempiono di trionfalismi lontani dalla realtà e di menzogne. La verità è che sono stati due anni di tradimenti: dovevano diminuire le tasse e le hanno aumentate, dovevano eliminare la legge Fornero e confermare Opzione Donna e hanno fatto sostanzialmente il contrario, dovevano fare il fantomatico blocco navale e abbiamo avuto il record di sbarchi, dovevano diminuire le liste d'attesa negli ospedali e i cittadini aspettano 1 anno e mezzo per un ecodoppler. E per coprire questi tradimenti si sono inventati vittimismi e complotti, dai benzinai che avrebbero fatto aumentare il prezzo dei carburanti, all'Europa, ai giudici. Chi più ne ha più ne metta. Insomma, due anni di promesse tradite, tasse aumentate e menzogne: la Giorgia Meloni di due anni fa non esiste più, è un camaleonte al potere". Così la vicepresidente e deputata del Movimento 5 Stelle, Chiara Appendino, in un post pubblicato sui social.