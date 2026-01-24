Governo: Bonelli, 'intollerabile incontro tra Salvini e Robinson'

Roma, 24 gen (Adnkronos) - "L’incontro tra Matteo Salvini e Tommy Robinson, già membro del British National Party, partito antisemita e negazionista dell’Olocausto, leader dell’English Defence League, movimento razzista e suprematista, è intollerabile". Lo d...

Roma, 24 gen (Adnkronos) – "L’incontro tra Matteo Salvini e Tommy Robinson, già membro del British National Party, partito antisemita e negazionista dell’Olocausto, leader dell’English Defence League, movimento razzista e suprematista, è intollerabile". Lo dice Angelo Bonelli.

"Robinson è stato condannato e incarcerato per violenze contro un agente di polizia, rissa, droga, truffa e violazione di ordini giudiziari ed è politicamente vicino a Putin -prosegue Bonelli-.

Si tratta di un atto che oltraggia la storia democratica e antifascista della Repubblica italiana e legittima l’odio razziale dentro le istituzioni. La Presidente Giorgia Meloni, anche questa volta, rimarrà in silenzio? Non si affretterà a fare un post sui suoi social?".

"Intanto, venerdì prossimo, alla Camera dei Deputati i nazifascisti saranno ospitati su invito della Lega per presentare la proposta di “remigrazione”, un progetto apertamente razzista e incostituzionale. A quando le dimissioni di Salvini, il cui comportamento è incompatibile con l’incarico che ricopre?", conclude il parlamentare AVS e co-portavoce di Europa Verde.