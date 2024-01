Governo: Bonetti (Az), 'non ha una strategia sulla crescita'

Roma, 5 gen (Adnkronos) - "Il governo Meloni non ha una strategia sulla crescita. Lo si è visto durante la legge di Bilancio così come ieri in conferenza stampa. Intanto hanno congelato il reddito delle famiglie a quello dello scorso anno ma hanno aumentato l'Iva, l'infl...

Roma, 5 gen (Adnkronos) – "Il governo Meloni non ha una strategia sulla crescita. Lo si è visto durante la legge di Bilancio così come ieri in conferenza stampa. Intanto hanno congelato il reddito delle famiglie a quello dello scorso anno ma hanno aumentato l'Iva, l'inflazione rimane alta, così come la sanità e le rate dei mutui che le famiglie devono pagare. Così non si va da nessuna parte". Lo ha detto Elena Bonetti, deputata di Azione-Per, ai microfoni del Tg2.