Governo: Boschi, 'in 5 mesi Meloni una volta in Parlamento, continua a scappare'

Roma, 11 apr. (Adnkronos) – "In cinque mesi Meloni si è fatta vedere una sola volta in Parlamento. Una. Sempre pronta a parlare dai palchi o davanti alle telecamere, ma mai dove dovrebbe: in Aula, a rispondere, a confrontarsi. Sul caso Paragon? Niente. Sulla vicenda Almasri? Silenzio. Sui dazi, sul Consiglio Europeo straordinario? Assente. Meloni fugge. E lo fa sistematicamente. Perché il confronto vero la spaventa, perché in Parlamento non basta l’arroganza, servono risposte. E lei, evidentemente, non le ha”. Così la presidente dei deputati di Italia Viva Maria Elena Boschi intervenendo in conferenza stampa al Senato.

“Noi per l’ennesima volta abbiamo chiesto a Giorgia Meloni di venire in Aula, l’ennesima. Io ho firmato una lettera ufficiale al Presidente Fontana, gliel’ho ribadito di persona: serve un’informativa. È un dovere, non una cortesia. Noi continueremo a chiedere, ma è chiaro che la Premier, quando c’è da metterci la faccia, preferisce scappare”.