Governo: Boschi, 'Meloni-Salvini separati in casa, problema per Paese'**

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – "Tra Meloni e Salvini c'è una matrimonio di convenienza, di certo non d'amore. E mi pare difficile che comunque si possa rompere, anche dopo le europee, perché appunto è un matrimonio di convenienza. Ora ci sono tantissime nomine da fare e questo è un ottimo collante per il governo. Ma se andiamo a fare politica, in realtà, sono separati in casa già ora. E questo crea un problema perché se hai un governo che va in tre direzione diverse, se hai tre alleati che non si fidano l'uno dell'altro, che sono più preoccupati a farsi gli sgambetti che a trovare soluzioni questo diventa un problema per cittadini e imprese". Così Maria Elena Boschi di Iv ospite del Forum Adnkronos al Palazzo dell'Informazione.