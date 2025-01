Governo: Cdm delibera stato emergenza maltempo per province Vicenza e Verona

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato: la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 23 e 24 se...

Roma, 28 gen. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato: la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 23 e 24 settembre 2024 nel territorio dei comuni di Arcugnano, Barbarano Mossano, Castegnero, Longare, Nanto e Villaga della provincia di Vicenza e del comune di San Giovanni Ilarione della provincia di Verona. Si legge nella nota del Cdm. Per far fronte alle esigenze più immediate, è stata stanziata la somma di euro 2.000.000, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.