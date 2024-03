Governo: domani Cdm alle 16.30

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – Consiglio dei ministri domani, alle ore 16.30, a Palazzo Chigi. All'ordine del giorno figurano lo schema di disegno di legge recante ratifica ed esecuzione della Convezione di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003, e dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Palermo il 29 settembre 2023 (Affari esteri e cooperazione internazionale); lo schema del decreto legislativo sulle Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche – esame definitivo (Affari europei, Sud, politiche di coesione e Pnrr – Imprese e made in Italy).

E ancora: lo schema di decreto legislativo sulle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi (TUSMAV) – esame definitivo (Affari europei, Sud, politiche di coesione e Pnrr – Imprese e made in Italy); lo schema di decreto del Presidente della Repubblica sull'adeguamento e coordinamento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere a) e c), della legge 28 aprile 2022, n. 46, delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, con il codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal decreto legislativo 24 novembre 2023, n. 192 – esame preliminare (Difesa) – leggi regionali; varie ed eventuali.