Governo: Fini, 'nella sostanza Meloni ha aderito a valori di antifascismo e libertà'

Roma, 6 feb. - (Adnkronos) - Perché Giorgia Meloni non si dichiara antifascista? "Lei è giovane, ma ha letto di quello slogan folle degli anni ’70-’80: 'Uccidere un fascista non è reato'. Il rogo di Primavalle, sul giornale del Pci, venne descritto com...

Roma, 6 feb. – (Adnkronos) – Perché Giorgia Meloni non si dichiara antifascista? "Lei è giovane, ma ha letto di quello slogan folle degli anni ’70-’80: 'Uccidere un fascista non è reato'. Il rogo di Primavalle, sul giornale del Pci, venne descritto come una faida interna alla sezione missina. Fatti che hanno colpito molto Giorgia Meloni. Manca solo l’aggettivo, ma nella sostanza lei ha aderito ai valori dell’antifascismo, della libertà, ultime le sue parole per la Giornata della Memoria". Così Gianfranco Fini in un'intervista oggi su La Repubblica (ed.Bari), dedicata al ricordo di Giuseppe ('Pinuccio') Tatarella.