Governo: Fontana, 'spero meno decreti legge, usare anche altri strumenti per accelerare'

Roma, 10 dic. (Adnkronos) – "La decretazione d'urgenza è uno strumento usato in maniera eccessiva", anche se "nell'ultimo anno è stato usato meno rispetto all'anno precedente. Ci sono possibilità che potrebbero essere utilizzate, come la data certa, la contingentazione dei tempi, la procedura d'urgenza che potrebbero portare gli stessi effetti senza dover usare i decreti. Sono fiducioso che se farò altri richiami da questo punto di vista si potrà il prossimo diminuirla ancora, soprattutto usando altri strumenti regolamentati e altrettanto efficaci". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, durante l'incontro con i giornalisti parlamentari per gli auguri di fine anno.

"Nonostante ci siano più decreti -ha poi aggiunto- fortunatamente la tempistica in Aula per l'iniziativa legislativa parlamentare è la stessa".