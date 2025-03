Governo: Foti, 'da stampa francese sonora sberla per sinistra italiana'

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – “Dopo gli endorsement ricevuti negli ultimi mesi dalle più importanti testate internazionali, arriva oggi un’ulteriore incoronazione per Giorgia Meloni, questa volta dalla prestigiosa testata ‘Revue des Deux Mondes’. Il giornale francese dedica un editoriale al presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia, definendola 'una guida per i Conservatori europei'. In copertina, accanto al titolo 'Le destre vincenti', Meloni viene indicata come punto di riferimento per la destra francese. Nell’articolo si sottolinea come, con Meloni al governo, l’Italia possa vantare una destra liberale in economia e rispettosa delle istituzioni nazionali ed europee". Lo afferma il ministro per gli Affari europei, la coesione e il Pnrr, Tommaso Foti.

"Una sonora sberla per la sinistra italiana, che continua ad attaccare rabbiosamente le politiche del Governo dipingendo scenari apocalittici, mentre all’estero la realtà viene riconosciuta: 'in meno di cinque anni Giorgia Meloni ha risollevato la situazione economica del suo Paese', si legge nell’articolo. I risultati parlano chiaro. E mentre la sinistra viene consumata dall’invidia, l’Europa -conclude Foti- prende appunti”.