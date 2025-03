Governo: Magi, 'Meloni dice dialogo, ma si dialoga in Parlamento sui provvedimenti'

Roma, 29 mar (Adnkronos) - "Meloni dice dialogo, ma il dialogo si fa in Parlamento perché non sia un dialogo domenicale, nelle aule parlamentari sui singoli provvedimenti. Ma noi sui singoli provvedimenti vediamo che la maggioranza nel 99% dei casi non prende nemmeno la parola, neanche ...

Roma, 29 mar (Adnkronos) – "Meloni dice dialogo, ma il dialogo si fa in Parlamento perché non sia un dialogo domenicale, nelle aule parlamentari sui singoli provvedimenti. Ma noi sui singoli provvedimenti vediamo che la maggioranza nel 99% dei casi non prende nemmeno la parola, neanche intervengono, il Parlamento non esiste più. Se io non ho chance di far cambiare idea a qualcuno e trovare convergenze il Parlamento è morto, finito". Lo ha detto Riccardo Magi al congresso di Azione.