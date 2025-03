Governo: Magi, 'su politica estera è circo Barnum'

Roma, 24 mar. (Adnkronos) – "Il circo Barnum della maggioranza sulla politica estera danneggia l’Italia e la rende lo zimbello della comunità internazionale: quale credibilità ha Meloni se ai vertici dice una cosa mentre il suo vicepremier a casa ne fa un’altra, addirittura intessendo relazioni diplomatiche parallele come accaduto con Vance? E Tajani quale posizione può assumere in politica estera se è stato di fatto commissariato dal ministro dei Trasporti? In questo circo, purtroppo, a fare figura del clown è l’intero Paese”. Lo afferma il segretario di Più Europa, Riccardo Magi.