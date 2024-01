Governo: Meloni, Amato? 'Finito il mondo in cui la sinistra ha più diritti degli altri'

Roma, 4 gen (Adnkronos) - "Il mondo in cui la sinistra ha più diritti degli altri è finto". Lo ha detto Giorgia Meloni, sulle recenti affermazioni di Giuliano Amato, spiegando: "La democrazia per cui la sinistra fa quello che vuole e gli altri non hanno diritti non &egra...

Roma, 4 gen (Adnkronos) – "Il mondo in cui la sinistra ha più diritti degli altri è finto". Lo ha detto Giorgia Meloni, sulle recenti affermazioni di Giuliano Amato, spiegando: "La democrazia per cui la sinistra fa quello che vuole e gli altri non hanno diritti non è il mio mondo e farò di tutto per combatterlo".