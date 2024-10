Governo: Meloni incontra Metsola, confronto su agenda internazionale, focus su migranti**

Roma, 24 ott. (Adnkronos) – Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi a Palazzo Chigi la Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Al centro del colloquio, i principali temi dell’agenda internazionale: dall’aggressione russa all’Ucraina alla la crisi in Medio Oriente, sino alla situazione in Venezuela. Si legge in una nota di palazzo Chigi.

Nel corso dell’incontro, anche alla luce degli esiti del Consiglio Europeo del 17 ottobre, sono stati inoltre trattati i dossier europei di maggior rilievo, a partire dalla gestione comune del fenomeno migratorio. Particolare attenzione è stata, infine, riservata al rilancio della competitività del Continente anche in vista del Consiglio Europeo informale di Budapest del 7 e 8 novembre.