Governo: Meloni, 'Stato controlla ma deve essere al fianco di chi produce'

Roma, 4 gen (Adnkronos) – "Non disturbare chi vuole fare è stato un mio slogan. Lo Stato deve essere al fianco di chi produce e di chi crea posti di lavoro. Non è stato sempre così in passato". Lo ha detto Giorgia Meloni, sottolineando: "Ci sono molte cose da fare, a partire dagli investimenti sui semi conduttori. L'Italia non vuole più essere fanalino di coda degli investimenti esteri".