Governo: Meloni, voto? 75 su 100, si può migliorare

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – Lei prese "60/60esimi" conseguendo la "maturità linguistica". Al suo governo Giorgia Meloni darebbe "75" su 100. "Un buon voto ma si può migliorare". Su cosa? "Su tutto, si deve sempre migliorare, non ci si deve mai accontentare, solo al 10, al 100 ti puoi accontentare". E' un messaggio al governo? "Anche a me stessa. Abbiamo fatto un buon lavoro, l'ultima soddisfazione Caivano, una grande emozione, altre cose meno bene. Una cosa su cui dobbiamo migliorare è la comunicazione. Però mi rendo conto che abbiamo fatto più cose di quelle che siamo riusciti a comunicare, e ho visto molti politici che comunicavano più cose di quello che facevano. Non so dire quale sia la cosa migliore: alla fine meglio fare di più anche se la gente sa di meno, piuttosto che far di meno e far credere di aver fatto di più ". Lo dice la premier Giorgia Meloni in un'intervista a Skuola.net che sarà online alle 14 di oggi.