Governo: Prodi, 'toni Meloni sempre alti ma se vuoi durare devi avere voce bassa'

Roma, 26 gen (Adnkronos) – "Meloni ha un tono molto elevato, alza sempre il torno ma se vuoi durare il tono deve essere a bassa voce, deve avere una sua continuità. Non si può pensare di saltare sempre più in alto, questo la Meloni sta facendo". Lo ha detto Romano Prodi a In altre parole.