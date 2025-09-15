Governo: Renzi, 'Meloni semina odio ma ignora problemi Italia'

Roma, 15 set. (Adnkronos) – "Quando governavamo il Paese io non ho mai fatto la vittima neanche davanti a questi titoli". Lo scrive Matteo Renzi su Instagram postando una prima pagina con il titolo di apertura 'Per stendere Renzi bisogna sparargli'.

"Un leader deve essere responsabile, non speculare. Serve la saggezza, non l’odio.

Ora provate a immaginare per un attimo se un titolo (brutto) del genere fosse stato fatto per Giorgia Meloni. Sarebbe venuto giù il finimondo! La nostra Premier da giorni parla solo del terribile crimine dello Utah e non apre bocca sulla sicurezza in Italia, sugli stipendi in Italia, sulla vita quotidiana in Italia. Semina l’odio per avere consenso mentre le famiglie non hanno risposte dal Governo e faticano ad arrivare a fine mese".

"E tutti cascano nel gioco mediatico di Giorgia che strumentalizza i criminali dello Utah ma non dice una parola sulla bambina di 12 anni stuprata a Sulmona, sui reati in aumento tra gli adolescenti, sui problemi creati da spacciatori e maranza. Ma prima o poi qualcuno capirà questo giochino e si sveglierà, ne sono convinto".