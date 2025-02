Governo: Renzi, 'sondaggio Whatsapp sull'errore più grave della Meloni'

Roma, 11 feb (Adnkronos) – "Giorgia Meloni spera che Sanremo distolga l’attenzione da tutti gli errori delle ultime settimane. Io ne ho parlato oggi a Il Foglio. E domenica su Repubblica. Ne abbiamo già discusso a lungo e giusto per tenere viva la memoria lancio un sondaggio sul gruppo WhatsApp per capire quale fatto riteniate più grave". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews.

Il leader di Iv elenca le opzioni possibili: "1. La fuga vile dal Parlamento per non parlare del criminale libico Almasri. 2. Aver trascinato i Servizi Segreti nello scontro giudiziario con la procura di Roma. 3. Non rispondere da settimane alle interrogazioni parlamentari dell’opposizione. 4. Boicottare la Vigilanza Rai mentre Bruno Vespa and company fanno propaganda. 5. Aver comprato un trojan israeliano e averlo usato contro giornalisti senza dire perché. 6. Le chat di Fratelli d’Italia in cui giudicano “un bimbominkia” il loro Vicepremier. 7. Non avere la forza di far dimettere la Santanchè ma neanche il coraggio di difenderla. 8. La strana storia della Porsche dell’ex fidanzato della Premier".