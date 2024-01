Governo: Schlein, 'Meloni come Wanna Marchi, regina delle televendite'

Governo: Schlein, 'Meloni come Wanna Marchi, regina delle televendite'

Roma, 27 gen (Adnkronos) - "Dobbiamo difendere la libertà di stampa. Mi hanno segnalato un titolo di ieri nella televisione pubblica: mille euro in più per gli anziani, si vota l'8 e il 9 giugno. Una propaganda nella forma più becera, fatta sulla pelle degli anziani. ...

Roma, 27 gen (Adnkronos) – "Dobbiamo difendere la libertà di stampa. Mi hanno segnalato un titolo di ieri nella televisione pubblica: mille euro in più per gli anziani, si vota l'8 e il 9 giugno. Una propaganda nella forma più becera, fatta sulla pelle degli anziani. Guardando la televisione pubblica Giorgia Meloni sembra diventata la regina delle televendite, ispirandosi a Wanna Marchi. Ma la Tv pubblica non può essere Telemeloni". Lo ha detto Elly Schlein all'evento del Pd sull'Europa a Cassino..